Михалков довел до слез двоюродную внучку младшего сержанта Кантария

Режиссер Никита Михалков на отборе абитуриентов в свою Академию довел до слез Нино Кантария - двоюродную внучку героя Советского Союза младшего сержанта Мелитона Кантария, водрузившего знамя над Рейхстагом в 1945 году. Молодая актриса закончила Щукинское училище, работала в театре им. Вахтангова, часто и много снималась в кино, но в Академию к мэтру в итоге не попала.
Как отметил Михалков, девушке пока лучше предложить попить чаю своему мужу, а не учиться в его Академии, сообщает 5-tv.ru.
«Отказываемся от каких-то талантливых людей, которые, наверное, в другой ситуации получили бы право. Но у нас слишком серьезный отбор», - заявил Никита Михалков.
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Напомним, что поступить в Академию Никиты Михалкова считается невероятно престижным. Здесь учатся те, кто хочет усовершенствовать свои актерские навыки. На курс принимают только профессионалов с дипломом театрального вуза.