Михалков довел до слез двоюродную внучку младшего сержанта Кантария

Как отметил Михалков, девушке пока лучше предложить попить чаю своему мужу, а не учиться в его Академии, сообщает 5-tv.ru.

«Отказываемся от каких-то талантливых людей, которые, наверное, в другой ситуации получили бы право. Но у нас слишком серьезный отбор», - заявил Никита Михалков.

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Напомним, что поступить в Академию Никиты Михалкова считается невероятно престижным. Здесь учатся те, кто хочет усовершенствовать свои актерские навыки. На курс принимают только профессионалов с дипломом театрального вуза.