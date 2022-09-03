Михаил Турецкий рассказал, в чем заключался главный секрет успеха «Ласкового мая»

По словам Турецкого, такая музыка никого не могла оставить равнодушным. «И, конечно, это производило невероятное впечатление на людей, которые это слышали», - заявил Турецкий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна во времена СССР. В какой-то момент по стране гастролировали одновременно 67 коллективов.