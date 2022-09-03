Михаил Турецкий рассказал, в чем заключался главный секрет успеха «Ласкового мая»

Музыкант Михаил Турецкий в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» объяснил, почему музыкальная команда была настолько популярна в Советском Союзе.
«Я боюсь их назвать беспризорники, но они были без особого надзора. Со своим невероятным, мощным, искренним творчеством. Творчество, которое идет из глубины души и в нем не было ни капли коммерции, ни капли инженерии, ни капли математики».
По словам Турецкого, такая музыка никого не могла оставить равнодушным. «И, конечно, это производило невероятное впечатление на людей, которые это слышали», - заявил Турецкий.
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Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна во времена СССР. В какой-то момент по стране гастролировали одновременно 67 коллективов.