Михаил Шахназаров сравнил музыку Макса Барских с презервативом

По словам журналиста, там ничего и запрещать не надо.
Макс Барских

Макс Барских. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» негативно высказался о музыке украинского музыканта Макса Барских.

«У него такая музыка, что ее и запрещать не надо. Можно просто сказать о ней: «Прошу не использовать презерватив, который я выкинул только что в окно, в мусорный ящик».

Также Михаил Шахназаров не понял, почему у Макса Барских такой странный псевдоним. Он посоветовал придумать украинскому музыканту что-то другое.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Макс Барских запретил использовать его музыку на российских платформах. Кроме того, он регулярно негативно высказывается о России.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  