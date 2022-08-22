Михаил Шахназаров сравнил музыку Макса Барских с презервативом

Также Михаил Шахназаров не понял, почему у Макса Барских такой странный псевдоним. Он посоветовал придумать украинскому музыканту что-то другое.

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Напомним, что Макс Барских запретил использовать его музыку на российских платформах. Кроме того, он регулярно негативно высказывается о России.