Михаил Шахназаров сравнил музыку Макса Барских с презервативом

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» негативно высказался о музыке украинского музыканта Макса Барских.
«У него такая музыка, что ее и запрещать не надо. Можно просто сказать о ней: «Прошу не использовать презерватив, который я выкинул только что в окно, в мусорный ящик».
Также Михаил Шахназаров не понял, почему у Макса Барских такой странный псевдоним. Он посоветовал придумать украинскому музыканту что-то другое.
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Напомним, что Макс Барских запретил использовать его музыку на российских платформах. Кроме того, он регулярно негативно высказывается о России.