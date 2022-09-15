Михаил Шахназаров слезно попросил не уезжать из России Маху Горячеву

Как отметил Шахназаров, если российские видеоблогеры объявят о своем отъезде из страны, то все только порадуются. «Ребята, если вы устроите акцию «Мы улетаем», то придет много народу вас проводить и сделать все, чтобы вы не вернулись обратно. Маха Горячева, Аня Покров, Артур Бабич – это все биофункции, абсолютный бесполезняк», - сказал журналист.

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Ранее стало известно, что ведущие российские видеоблогеры из тиктокерского дома Dream Team House улетели в США. Туда же по слухам собирается перебраться и тиктокер Даня Милохин.