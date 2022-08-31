Михаил Шахназаров перечислил все основные грехи Ксении Собчак

На этом Шахназаров не успокоился. «Сволочь эта та, которая ненавидит Россию, но за бабки выставляет свою кандидатуру на пост кандидата в президенты РФ. Сволочь эта та, которая бухой танцует на фоне православного храма, потом в кокошнике бегает и орет: «За Русь — усрусь!» Вот это настоящая сволочь», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Шахназаров регулярно негативно высказывается о Собчак. Он неравнодушен к ее личности.