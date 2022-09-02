Михаил Шахназаров не смог купить книгу про пионеров-содомитов

Как отметил Шахназаров, он спросил, подвезут ли еще такие книги. «Да. подвезут. Все в порядке», — ответила ему продавщица.

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Напомним, что книга «Лето в пионерском галстуке» посвящена отношениям двух юношей — пионеров Юры и Володи, которые встретились в пионерском лагере летом 1986 года и полюбили друг друга. Книга получила широкую известность в России в среде любителей. Шахназаров часто недобрым словом вспоминает эту книгу.