Михаил Шахназаров не смог купить книгу про пионеров-содомитов

Как отметил журналист, у него состоялся диалог с девушкой за кассой.
Михаил Шахназаров

Михаил Шахназаров. Фото: кадр из программы «Полный абзац»

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» признался, что не смог купить книгу «Лето в пионерском галстуке».

«Прекрасный магазин «Москва» на Тверской. У девушки, которая была за кассой спрашиваю: «Где там у нас про пионеров-содомитов?» Она говорит: «Они закончились. Так хорошо расхватывали».

Как отметил Шахназаров, он спросил, подвезут ли еще такие книги. «Да. подвезут. Все в порядке», — ответила ему продавщица.

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Напомним, что книга «Лето в пионерском галстуке» посвящена отношениям двух юношей — пионеров Юры и Володи, которые встретились в пионерском лагере летом 1986 года и полюбили друг друга. Книга получила широкую известность в России в среде любителей. Шахназаров часто недобрым словом вспоминает эту книгу.

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