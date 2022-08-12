Михаил Муромов лишился невинности в 13 лет с подругой своей мамы

Бывшая жена музыканта Михаила Муромова Тамара заявила, что ее бывший муж лишился девственности в 13 лет с подругой своей мамы.
«Ну, было и было! Зачем такие вещи всем рассказывать? Да, он открытый и честный, но должна же оставаться грань».
Как отметила Тамара, вместе они были три года. В браке с ней он постоянно изменял. Она не смогла с этим смириться, и они в итоге развелись. По ее словам, он честно говорил жене, что любит свободу, а семья его не очень интересует, сообщает eg.ru.
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Напомним, что Михаил Муромов прославился хитом «Яблоки на снегу». У него есть четверо внебрачных сыновей. Причем все от разных женщин.