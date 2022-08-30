Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни

Первый президент СССР длительное время болел.
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Global Look Press

Михаил Горбачев был первым президентом СССР. В последнее время у него были проблемы со здоровьем. 30 августа стало известно, что политический деятель скончался. Печальную новость сообщили в ЦКБ.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сказали в ЦКБ, пишет ТАСС.

Напомним, что период правления Михаила Сергеевича — это время перестройки, которая привела к изменению жизни в России и политической обстановки в мире. Михаил Сергеевич Горбачев в 1990 году получил Нобелевскую премию мира, в то же время на постсоветском пространстве многие винят последнего руководителя в развале СССР.

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В марте Горбачеву исполнился 91 год. Бывший президент СССР страдал заболеванием почек. В июне представитель политика сообщал, что он проходил курс гемодиализа. Владимир Поляков признавался, что лечение было долгим.

На 23 года Горбачев пережил свою жену Раису Максимовну. У него осталась дочка Ирина, которая подарила ему внучек — Ксению и  Анастасию.

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