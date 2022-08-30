Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни

Михаил Горбачев был первым президентом СССР. В последнее время у него были проблемы со здоровьем. 30 августа стало известно, что политический деятель скончался. Печальную новость сообщили в ЦКБ.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сказали в ЦКБ, пишет ТАСС.
Напомним, что период правления Михаила Сергеевича — это время перестройки, которая привела к изменению жизни в России и политической обстановки в мире. Михаил Сергеевич Горбачев в 1990 году получил Нобелевскую премию мира, в то же время на постсоветском пространстве многие винят последнего руководителя в развале СССР.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В марте Горбачеву исполнился 91 год. Бывший президент СССР страдал заболеванием почек. В июне представитель политика сообщал, что он проходил курс гемодиализа. Владимир Поляков признавался, что лечение было долгим.
На 23 года Горбачев пережил свою жену Раису Максимовну. У него осталась дочка Ирина, которая подарила ему внучек — Ксению и Анастасию.