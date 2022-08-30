Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни

Напомним, что период правления Михаила Сергеевича — это время перестройки, которая привела к изменению жизни в России и политической обстановки в мире. Михаил Сергеевич Горбачев в 1990 году получил Нобелевскую премию мира, в то же время на постсоветском пространстве многие винят последнего руководителя в развале СССР.

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