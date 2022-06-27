Михаил Ефремов может выйти на свободу уже этим летом

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что актер может выйти на свободу уже в этом августе. Дело в том, что заслуженный артист пробыл в местах заключения почти четверть срока.

Это означает, что он имеет полное право подать заявление с просьбой о замене тюремного срока на принудительные работы.

«Если его удовлетворят, сможет устроиться в свой театр и выплачивать 10 процентов от заработка. Таким образом, всего через месяц Ефремов может выйти на свободу», — цитирует Владимира Васильева «Экспресс газета».

Напомним, смертельное ДТП с участием актера случилось в Москве в июне 2020 года. Ефремов, находясь за рулем авто в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу, столкнувшись с машиной. В результате аварии погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Михаилу Ефремову дали 8 лет колонии строгого режима.

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