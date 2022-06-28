Миддлтон довольна? Елизавета II устроит роскошный праздник в честь невестки и внука принца Уильяма

В январе Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет, однако из-за ковидных ограничений герцогиня Кембриджская не стала отмечать юбилей. Принц Уильям тоже отказался от празднования круглой даты, правда, из-за платинового юбилея правления Елизаветы II.

Однако королева не захотела оставлять пару без торжества. По информации elle.ru, Елизавета II распорядилась организовать роскошный прием в честь Миддлтон и Уильяма.

На праздник, который состоится в августе в шотландской резиденции Балморал, будут приглашены члены семьи и друзья Кембриджей. Также на мероприятие позовут фотографов.

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принца Гарри заподозрили в подготовке нового интервью для Опры Уинфри. На днях папарацци заметили герцогов Сассекских, подъезжающих к особняку популярной телеведущей в Калифорнии.

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