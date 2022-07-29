Мгновенное омоложение! 73-летняя Пугачева в тотальном черном кардигане в пол деликатно скрыла объемы бедер

Алла Пугачева в Латвии продолжает дефилировать в обновках, щеголяя по Юрмале в ультрамодных луках. Эксперт сайта Teleprogramma.pro Марина Морикова оценила один из повседневных образов Примадонны, дав понять, что жена шоумена Максима Галкина оделась по последнему слову моды.

На прогулку с двойняшками Гарри и Лизой певица отправилась в свободном брючном ансамбле с кардиганом под балахон. Длина макси по щиколотки скрыла объемы бедер. При этом из-за отсутствия акцента на талии фигура Аллы Борисовны смотрелась визуально более корпулентной. Плюсом стало то, что наряд Примадонны в такой расслабленной стилизации воспринимался по-молодежному динамично.