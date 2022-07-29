Мгновенное омоложение! 73-летняя Пугачева в тотальном черном кардигане в пол деликатно скрыла объемы бедер

Алла Пугачева в Латвии продолжает дефилировать в обновках, щеголяя по Юрмале в ультрамодных луках. Эксперт сайта Teleprogramma.pro Марина Морикова оценила один из повседневных образов Примадонны, дав понять, что жена шоумена Максима Галкина оделась по последнему слову моды.
На прогулку с двойняшками Гарри и Лизой певица отправилась в свободном брючном ансамбле с кардиганом под балахон. Длина макси по щиколотки скрыла объемы бедер. При этом из-за отсутствия акцента на талии фигура Аллы Борисовны смотрелась визуально более корпулентной. Плюсом стало то, что наряд Примадонны в такой расслабленной стилизации воспринимался по-молодежному динамично.
Алла Пугачева в удлиненном кардигане под балахон на прогулке с двойняшками Гарри и Лизой в Юрмале. Фото: личный архив
«Алла Борисовна в последнее время часто радовала своим обновленным стилем, продуманными комплектами.
В это случае отправившись на прогулку, Примадонна выбрала удобный брючный комплект с удлиненным кардиганом, дополнив его белыми кроссовками.
Получился хороший вариант для прогулок с детьми в стиле casual sport. Алла Борисовна часто выбирала черный цвет в одежде и этот раз не стал исключением», - уточнила стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Марина Морикова — стилист. Занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками.
Сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas.
Образование получила в британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж-студии Константина Богомолова (г. Рига). Опыт работы стилистом — 4 года.