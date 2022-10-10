Мгновенно стройнят: Бузова в рваных джинсах не по размеру и модной куртке из денима отметилась на публике

На этот раз Бузова посвятила выходной своим делам. Она предстала в рваных джинсах и куртке оверсайз из денима. Телеведущая дополнила образ кроссовками и сумкой цвета припыленной розы. Она была без макияжа, но с укладкой. Примечательно, что потом Ольга похвасталась тем, как выглядит спина. При этом она подтянула джинсы, которые оказались ей большеваты.

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