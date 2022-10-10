Мгновенно стройнят: Бузова в рваных джинсах не по размеру и модной куртке из денима отметилась на публике

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что привыкла быть под прицелом камер. Артистка снимается в новых проектах и часто путешествует. Она также любит облачаться в броские наряды не только для красных дорожек, но и в обычной жизни. Стилисты помогают ей скрывать изъяны фигуры.
Не так давно Ольга вернулась из Минска. Она не скрывает, что старается следить за фигурой. Однако также артистка часто посещает рестораны, поэтому пока не добилась желаемого результата. При этом она предпочитает носить луки, которые делают ее визуально стройнее.
На этот раз Бузова посвятила выходной своим делам. Она предстала в рваных джинсах и куртке оверсайз из денима. Телеведущая дополнила образ кроссовками и сумкой цвета припыленной розы. Она была без макияжа, но с укладкой. Примечательно, что потом Ольга похвасталась тем, как выглядит спина. При этом она подтянула джинсы, которые оказались ей большеваты.
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К слову, наряд на размер или два больше визуально стройнят. Эту фишку часто используют стилисты. Поклонники отметили, что Ольга выглядит стильно. Многие признались, что артистка похорошела.
«Ну очень красивая спина», «Ну тут деним прям освежающий», «Такой стиль у Оли, словно 20 лет ходит в одном и том же», «Джинсы круто выглядят», «А почему джинсы спадают? Прогадала с размером?», «Такая вы милая без косметики», — стали писать пользователи Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды