Мгновенно стройнят! 51-летняя Орбакайте в серых джинсах-трубах затмила Пугачеву в «оплывшем» жакете не по размере

Алла Пугачева стала почетным гостем в Театре наций. А компанию ей составила Кристина Орбакайте. Обе воссоединилась в Москве после долгой разлуки. Хотя певица привозила к Алле Борисовне на юрмальскую виллу внучку Клавдию, задерживаться в Латвии она не стала. А позже и сама Примадонна вернулась в Россию вместе с двойняшками Гарри и Лизой. Шоумен Максим Галкин пока гастролирует за границей.
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Алла Борисовна с головой погрузилась в светскую жизнь. Поклонники до мелочей разобрали модный аутфит Кристины Орбакайте, сравнив его со скромным одеянием Пугачевой. Так, многим показалось, что дочка затмила свою именитую маму. Примадонна появилась в театра в жакете на два размера больше, который сидел на ее плечах как-то нескладно, и в брюках под шелк с блестящей фактурой.
Кристина Орбакайте в ультрамодных джинсах-трубах в театре. Фото: соцсети
Так, Кристина Орбакайте примерила серые джинсы-трубы, которые оказались на пике популярности в осеннем сезоне. Этот фасон брюк неизменно стройнит. К достаточно простому низу артистка подобрала малиновый жакет с мерцающими пайетками в стиле Chanel. И сделала элегантную укладку с голливудскими локонами.
«Кристи маму затмила!», «У Аллы жакет как с чужого плеча», «Пиджак вообще не сел на АБ», «Жакет большой? Фигура смотрится массивней», «Плечи как у атлета», «Что с Аллой, выглядит упитанной», «Оплывший вид!» — написали фолловеры.