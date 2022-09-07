Мгновенно стройнят! 51-летняя Орбакайте в серых джинсах-трубах затмила Пугачеву в «оплывшем» жакете не по размере

Алла Пугачева стала почетным гостем в Театре наций. А компанию ей составила Кристина Орбакайте. Обе воссоединилась в Москве после долгой разлуки. Хотя певица привозила к Алле Борисовне на юрмальскую виллу внучку Клавдию, задерживаться в Латвии она не стала. А позже и сама Примадонна вернулась в Россию вместе с двойняшками Гарри и Лизой. Шоумен Максим Галкин пока гастролирует за границей.

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Алла Борисовна с головой погрузилась в светскую жизнь. Поклонники до мелочей разобрали модный аутфит Кристины Орбакайте, сравнив его со скромным одеянием Пугачевой. Так, многим показалось, что дочка затмила свою именитую маму. Примадонна появилась в театра в жакете на два размера больше, который сидел на ее плечах как-то нескладно, и в брюках под шелк с блестящей фактурой.