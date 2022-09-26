Мгновенно стройнит! Пугачева в дерзком мини-платье утянула талию ремнем-жгутом, показав свои объемы

После того, как в СМИ стали появляться свежие фото Аллы Пугачевой после ее приезда из Юрмалы, многие поклонники обратили внимание на то, что певица заметно раздалась вширь. Однако в гостях у Игоря Николаева Примадонна щеголяла в дерзком мини-платье и лосинах, утянув талию ремнем-жгутом. А этот прием мгновенно стройнит. К тому же, певица щегольнула своими объемами, дав понять, что фигурка у нее ладная.

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Многие также обратили внимание на состояние волос артистки, так как она появилась в гостях у именитого композитора без парика, с «отутюженными» волосами, которые заметно истончились.