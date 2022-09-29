Мгновенно стройнит: Кудрявцева в костюме цвета фуксии с жакетом на запах замаскировала изъяны фигуры

Лера Кудрявцева много лет снимается для ТВ. Она может похвастаться тем, что уже больше 30 лет строит карьеру телеведущей. Блондинка не раз работала на одной сцене с Сергеем Лазаревым, а также с Дмитрием Нагиевым.

В 51 год она может похвастаться стройностью. Звезда признавалась, что ее не обходят стороной возрастные изменения во внешности.