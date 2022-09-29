Мгновенно стройнит: Кудрявцева в костюме цвета фуксии с жакетом на запах замаскировала изъяны фигуры

Лера Кудрявцева много лет снимается для ТВ. Она может похвастаться тем, что уже больше 30 лет строит карьеру телеведущей. Блондинка не раз работала на одной сцене с Сергеем Лазаревым, а также с Дмитрием Нагиевым.
В 51 год она может похвастаться стройностью. Звезда признавалась, что ее не обходят стороной возрастные изменения во внешности.
Кудрявцева уже давно ведет шоу «Секрет на миллион». Она общалась со многими знаменитостями. В студии телеведущая предстает то в платьях, то в костюмах. Стилисты подбирают для нее актуальные образы. Но после отпуска Лера поправилась. Теперь изъяны фигуры она умело скрывает.
На этот раз Лера решила предстать в костюме цвета фуксии. Удлиненный жакет на запах скрыл живот, а брюки-дудочки подчеркнули изящные щиколотки. Телеведущая поддержала тренд на яркие цвета. Этой осенью именно броские оттенки в тренде. Недавно и Ксения Собчак щегольнула в фиолетовом костюме и пальто горчичного оттенка.
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Поклонники осыпали комплиментами Леру. Многие отметили, что образ ей идет. К слову, телеведущая часто отдает предпочтение розовому цвету.
«До чего красивая», «Ой, мне так нравится этот стиль», «Классная такая», «Обожаю тебя, Леруся! Куколка», «Вообще не стареете», — стали писать подписчики.