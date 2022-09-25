Мгновенно стройнит и скрывает недостатки: Алсу предстала в элегантном платье на запах и остромодных мюлях

Зачастую Алсу хвастается новыми образами. Так как она мама троих детей, то старается выглядеть сдержанно, избегая вульгарных ноток. На этот раз певица предстала в платье мини на запах с пуговицами.

Она покрасовалась дома на фоне букетов цветов. Артистка дополнила лук мюлями со скошенным мысом. Также она примерила такой же наряд в черном цвете. Звезда выбрала фасон, который визуально стройнит и скрывает изъяны.

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