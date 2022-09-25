Мгновенно стройнит и скрывает недостатки: Алсу предстала в элегантном платье на запах и остромодных мюлях

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она прославилась больше 20 лет назад, когда выпустила несколько хитов. Певица славится не только голосом, но и своей эффектной внешностью. Ксения Собчак, Ольга Бузова и другие звезды восхищались тем, как она выглядит. И недавно артистка отметила свое 39-летие.
В последнее время Алсу редко появляется на публике Однако она стала участвовать в телевизионных шоу и не так давно повидалась с Игорем Крутым, который открыл свою музыкальную Академию. Певица носит как джинсы, так и вечерние платья. Зачастую она предстает на публике в ярких костюмах.
Зачастую Алсу хвастается новыми образами. Так как она мама троих детей, то старается выглядеть сдержанно, избегая вульгарных ноток. На этот раз певица предстала в платье мини на запах с пуговицами.
Она покрасовалась дома на фоне букетов цветов. Артистка дополнила лук мюлями со скошенным мысом. Также она примерила такой же наряд в черном цвете. Звезда выбрала фасон, который визуально стройнит и скрывает изъяны.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие отметили, что она выглядит всегда очень презентабельно. «Просто бесподобная», «Ну что за красотка», «Платье шикарное! Я бы в офис таком пошла», «Алсу, вы вообще не стареете», «Выглядите такой стройной», «Вам все идет», — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды