Мгновенно стройнит: Бузова в миниатюрном платье с рюшами щегольнула в саванне

Ольга Бузова давно стала популярной телеведущей. Она не скрывает, что любит привлекать к себе внимание.
Артистка недавно активно готовилась к концерту в Москве, где даже устроила танцы на пилоне. А теперь блондинка находится в Африке. Ей недолго удавалось скрывать, что она приехала на съемки шоу.
А теперь Бузова делится кадрами из саванны. Она успевает заниматься спортом и хвастаться новыми образами. Телеведущая активно пытается вернуться в форму, но порой прячет изъяны фигуры с помощью нарядов.
На этот раз Ольга покрасовалась в мини-платье с рюшами цвета фуксии. Наряд на запах скрыл ее живот и сделал стройнее. А принт под зебру сделал лук более броским. Она дополнила платье сланцами. Наряд подчеркнул ее загорелые ноги.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали Ольгу комплиментами и сравнили с куклой Барби. «Ну очень красивая», «Как тебе идет эта прическа», «Классное платье», «Смотришься роскошно», «Очень крутой образ», «Ну уж загорела и похорошела», «Оля, ты стала краше! И платье безумно идет», — стали писать подписчики.
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