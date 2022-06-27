Мгновенно стройнит: Бузова в миниатюрном платье с рюшами щегольнула в саванне

Ольга Бузова давно стала популярной телеведущей. Она не скрывает, что любит привлекать к себе внимание.

Артистка недавно активно готовилась к концерту в Москве, где даже устроила танцы на пилоне. А теперь блондинка находится в Африке. Ей недолго удавалось скрывать, что она приехала на съемки шоу.