Мгновенно стройнит: 40-летняя Подольская в двухцветном платье на запах щегольнула на премии

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она в свое время участвовала в шоу «Фабрика звезд», а потом певица много гастролировала. На работе она и встретила Владимира Преснякова, с которым закрутил роман. Влюбленные вместе уже 12 лет. Они не только счастливы в браке, но и воспитывают сыновей — семилетнего Артемия и годовалого Ивана.
Это осенью Наталья отвела старшего сына в школу. У нее также есть няня, которая помогает ей с младшим наследником. Поэтому певица не только выступает на концертах, но и порой вечера проводит на светских раутах. Накануне она отметилась за ужином с Пресняковым в ресторане.
А 14 сентября Наталья посетила премию журнала Moda Topical. Для красной дорожки певица выбрала необычное двухцветное платье на запах. Одна его половина была желтого цвета, а вторая — синего с цветочным принтом. За счет кроя наряд мгновенно стройнит и скрывает изъяны фигуры. На мероприятии Подольская встретила главного редактора журнала Оксану Федорову.
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Жена Преснякова похвасталась тем, что получила награду «Мать года». Она была рада такому вниманию. Многие поклонники, в свою очередь, восхитились тем, как мама двоих детей выглядит в 40 лет. «Просто роскошная», «Вы достойны», «Какой интересный наряд», «Роскошная», «Прям сияете», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды