Мгновенно стройнит: 40-летняя Подольская в двухцветном платье на запах щегольнула на премии

А 14 сентября Наталья посетила премию журнала Moda Topical. Для красной дорожки певица выбрала необычное двухцветное платье на запах. Одна его половина была желтого цвета, а вторая — синего с цветочным принтом. За счет кроя наряд мгновенно стройнит и скрывает изъяны фигуры. На мероприятии Подольская встретила главного редактора журнала Оксану Федорову.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».