«Между ног поезд проедет», «Страх божий», «Смотреть больно»: Севастьянову раскритиковали за излишнюю худобу

Похоже, что участница проекта «Звезды в Африке» Каролина Севастьянова слишком увлеклась процессом похудения.

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Спортсменка выставила в соцсети фотографию в черном бикини, показывая свою фигуру в полный рост, но нарвалась на критику со стороны подписчиков.

Многие фолловеры считают, что в прежнем, более аппетитном, весе Каролина Севастьянова выглядела привлекательнее. Пользователям Сети в основном не понравилось, что между ногами у олимпийской чемпионки появилось из-за похудения слишком много свободного места, а ее бедра практически сошли на нет.