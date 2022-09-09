«Метод Лопыревой» придумала Джоли: Голливудская актриса хитростью развела Питта и Энистон

Один из основателей журнала «Rolling Stone» Ян Веннер в своих мемуарах пролил свет на историю, которая стала одной из причин расставания Брэда Питта с его первой женой Дженнифер Энистон. Он рассказал, что тайную съемку Питта, гулявшего по пляжу с Анджелиной Джоли в 2005 году, организовала сама Анджелина. Именно она сообщила папарацци место и время, где их можно будет застать вместе.

После публикации этих кадров отношения пары Питт - Энистон сошли начали ухудшаться и в 2006 году они развелись.

Канал «Героиня Татлера» отметил, что точно такую же технику в начале 2019 года использовала российская модель Виктория Лопырева. По слухам, уже будучи беременной от Игоря Булатова, зятя президента компании «Ташир», она сама вызвала папарацци на пляж в США, чтобы тот сфотографировал ее с женатым возлюбленным. Эти фотографии, появившись на страницах газет, должны были спровоцировать развод Булатова с его первой женой. Так и случилось.