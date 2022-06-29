Метлы и ступы — для уехавших из России звезд: блогер Манукян предложил сбежавшим знаменитостям новый источник дохода

Российским звездам, уехавшим за границу, по всей видимости, придется осваивать новые профессии. По мнению журналиста и блогера Вадима Манукяна, многим из них следовало бы присмотреться к профессии дворника. В числе тех, для кого этот источник дохода может стать основным, блогер назвал Андрея Макаревича:

«Мой друг, Ян Осин, предложил прекрасные идеи для трудоустройства Андрея Вадимовича. А я бы со своей стороны порекомендовал ему устроиться дворником. Впрочем, это касается всех отечественных селебрити, уехавших за рубеж. А также тех, кому внезапно стало стыдно за Россию.

Им нужно всем вручить по метле. А что, прекрасная будет картина, так и представляю себе картину, где Пугачева с Галкиным и рядом Макаревич с Гребенщиковым заняты этим полезным делом, а где-то там в Латвии еще и Хаматова при метле.

Пугачевой и Хаматовой, на мой взгляд, метлы особенно пойдут, будут создавать некий символизм, а если еще и ступу добавить, то вообще будет шик», — цитирует слова Манукяна издание «РИА ФАН».

Предлагаем узнать больше новостей из жизни знаменитостей в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также