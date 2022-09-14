Метит в «Голос. Дети»: Муцениеце запечатлела, как подросшая дочка Прилучного поет на французском языке

На этот раз актриса засняла, как шестилетняя Мия поет на французском языке. Она спокойно исполняла трек Les Champs-Elysees — Joe Dassin. Муцениеце скоро снова станет ведущей шоу «Голос. Дети». Примечательно, что она не раз приводила их за кулисы. Артистка признавалась, что дочка хочет туда попасть, поэтому и начала заниматься вокалом.

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