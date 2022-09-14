Метит в «Голос. Дети»: Муцениеце запечатлела, как подросшая дочка Прилучного поет на французском языке

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет работает в сфере кино. Зрители знают ее по сериалу «Закрытая школа». Также она была в браке с Павлом Прилучным. Их считали одной из самых гармоничных пар, но в 2020 году они расстались. Ради дочки Мии и сына Тимофея экс-супруги поддерживают общение.
Недавно Прилучный снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян. Они сыграли пышную свадьбу в конце этого лета. Актер уже познакомил наследников с новой женой. Недавно он брал их к себе домой на выходные. Но большую часть времени за малышами приглядывает Агата. Она недавно отдала их на вокал.
На этот раз актриса засняла, как шестилетняя Мия поет на французском языке. Она спокойно исполняла трек Les Champs-Elysees — Joe Dassin. Муцениеце скоро снова станет ведущей шоу «Голос. Дети». Примечательно, что она не раз приводила их за кулисы. Артистка признавалась, что дочка хочет туда попасть, поэтому и начала заниматься вокалом.
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«Все мы немножко Мия», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как старается наследница Прилучного. Многие считают, что у нее есть талант. «Какая милашка», «Она просто чудо», «Голос такой нежный», «У нее шикарно получается», «Можно отправлять на шоу», «Милашка», — стали писать подписчики.