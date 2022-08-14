Месяц в Латвии, как день в России: насколько сократились доходы Чулпан Хаматовой

Актриса перебралась в Прибалтику в конце февраля.
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

На днях стало известно, что Чулпан Хаматова выступит в кабаре Людмилы Петрушевской. Компанию ей составит недавно сбежавший из России Анатолий Белый.

Выступление кабаре запланировано с 21 по 31 августа в Вильнюсе, Риге и Таллине. Стоимость билетов разнится от 45 евро (2800 рублей) до 65 евро (4000 рублей). Пока продана лишь половина. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Похоже, дела у Чулпан идут совсем неважно. В Новом Рижском театре ее моноспектакль покажут еще четыре раза – два в августе и два в сентябре.  Гонорар за один – 1000 евро (62500 рублей). Таким образом, в Латвии за месяц актриса зарабатывает столько же, сколько за день в России.

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