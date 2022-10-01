«Место рождения Иисуса»: Анна Нетребко в алом платье с накладными карманами посетила храм в Палестине

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она не скрывает, что любит проводить время на гастролях. Обычно ее концерты расписаны на год вперед.

Однако в этом году некоторые театры перестали с ней работать, поэтому она стала чаще отдыхать. Не так давно артистка отметила свой день рождения дома в Вене.