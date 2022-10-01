«Место рождения Иисуса»: Анна Нетребко в алом платье с накладными карманами посетила храм в Палестине

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она не скрывает, что любит проводить время на гастролях. Обычно ее концерты расписаны на год вперед.
Однако в этом году некоторые театры перестали с ней работать, поэтому она стала чаще отдыхать. Не так давно артистка отметила свой день рождения дома в Вене.
На этот раз Анна приехала в Израиль с мужем Юсифом Эйвазовым. У нее намечены концерты в Тель-Авиве. Она несколько дней посвятила отдыху, посетив знаменитые города. Певица стала облачаться в платья свободного кроя и покрывать голову чалмой или платком. Артистка давно славится своим чувством стиля.
На этот раз Анна прилетела в Палестину. Она посетила храм, а также другие святые места. Певица облачилась в алое платье миди с накладными карманами. Образ дополнял пестрый платок.
«Для меня, человека не верующего- такое интенсивное посещение святых мест является скорее приобщением к истории… в таких местах не всегда легкая энергетика», – отметила звезда.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Место рождения Иисуса… Церковь Рождества Христова», – подписала кадры оперная дива.
Она также смогла услышать звон колоколов, поставить свечку и увидеть старинные постройки. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Нетребко получила множество комплиментов.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«И как вы все успеваете», «Как классно, когда можно увидеть такие знаковые места», «Ой, какое платье! Шикарный образ», «Аннушка, вы очаровательны», «Как вам идут платки, сразу статусная дама», «Красивая такая», «Ох, куда вы приехали! Классно», — стали писать подписчики.