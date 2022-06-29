«Место Никиты никто занять не сможет»: о внучке Пугачевой — Прошутинская

Кира Прошутинская вспомнила, как Алла Пугачева провела для нее экскурсию по своему особняку.

Ведущая заметила, что дом артистки действительно похож на древний замок — дизайнеры смогли умело создать эффект старины.

Прошутинскую сильно впечатлили комнаты Кристины Орбакайте в замке, которые были очень роскошными, с пышной обстановкой. И спросила про ее дочку Клаву. «Знаешь, она такая взрослая в свои 4 месяца. Мы чего-то вокруг копошимся, ее развлекаем, а она лежит и презрительно смотрит то на меня, то на мать, то на Мишу», — ответила ей Пугачева.

«Мне вдруг показалось, что место Никиты, первого ее внука, уже никто занять не сможет», — заметила Кира Прошутинская. К слову, дети, Лиза И Гарри, Аллы Пугачевой всего на год младше ее внучки Клавдии.

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