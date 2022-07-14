Место называлось Савельевка: что стало с домом Шатунова в Башкирии, где он жил с мамой

Ведущему программы «Оставаться людьми» удалось побывать в доме, где жил в детстве музыкант Юрий Шатунов. Сейчас там новые хозяева.
Дом Юрия Шатунова. Фото: кадр из программы «Оставаться людьми»
Мужчина, который проживает в доме рассказал, что облагородил территорию. Дом теперь стал в два раза больше. Хозяин сделал пристройку и получился полноценный дом для большой семьи.
«Я в детстве здесь не жил. Болтать не буду. Их огород был. Улицы здесь не было. Это место просто называли Савельевка», — заметил пенсионер, который сейчас здесь проживает.
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Напомним, что Юрий Шатунов появился на свет в Кумертау в Башкирии. Это случилось в 1973 году.