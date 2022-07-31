«Место для влюбленных»: Андрей Черкасов понежничал с женой Кристиной на Мальдивах

Бывшие участники «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина прикипели к Мальдивам. В феврале пара спасала там свои отношения.

В тот момент существование их семьи оказалось под угрозой. Чтобы вернуть чувствам былую страсть, Андрей и Кристина Черкасовы махнули на Мальдивы.

Не исключено, что и на этот раз супруги помчались освежать свои отношения, оставив сына в России.

Андрей Черкасов и Кристина уже несколько дней чиллят на Мальдивах, признаваясь, что лучшего места для двоих в мире нет.