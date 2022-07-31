«Место для влюбленных»: Андрей Черкасов понежничал с женой Кристиной на Мальдивах

Бывшие участники «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина прикипели к Мальдивам. В феврале пара спасала там свои отношения.
В тот момент существование их семьи оказалось под угрозой. Чтобы вернуть чувствам былую страсть, Андрей и Кристина Черкасовы махнули на Мальдивы.
Не исключено, что и на этот раз супруги помчались освежать свои отношения, оставив сына в России.
Андрей Черкасов и Кристина уже несколько дней чиллят на Мальдивах, признаваясь, что лучшего места для двоих в мире нет.
Андрей Черкасов поделился в микроблоге снимком, на котором предстал вместе с Кристиной, облаченное в платье по фигуре. В кадре Черкасов нежно прижимает к себе красавицу-жену.
Андрей Черкасов на Мальдивах с женой. Фото: соцсети
«Хоть в нашем отеле есть все для семейного отдыха с детьми, я считаю, что Мальдивы - это, в первую очередь, место для двоих влюбленных. Согласны? И мы с Кристиной давно решили, что у нас будут такие романтические путешествия для только для нас. А с сынишкой? Не волнуйтесь, он к своим двум годам уже много где бывал и скоро вновь отправится на моря», - написал под фото Андрей Черкасов.