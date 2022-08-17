Месть мелкого: после лицезрения родов матери трехлетний сын Тодоренко устроил матери темную

Регина Тодоренко месяц назад родила второго сына Мира в Майами. Делала это ведущая не только в присутствии мужа Влада Топалова, но и старшего сына Майкла. Мальчику всего три года.

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Ведущая сообщила о своем опыте поклонникам в соцсетях, спровоцировав волну возмущений. Фолловеры убеждены, что сыновьям, какого бы возраста они ни были, не стоит любоваться на столь интимный процесс.

Теперь Регина Тодоренко сообщила подписчикам, что ее Майкл устроил ей темную, буквально измучив за день. Ребенок разбил все ее памятные магнитики, наелся активированного угля, попытался проглотить таблетку для посудомоечной машины.

Вместе с сочувствием звезда вызвала у публики злорадство. В Сети шутят, что ребенок отомстил матери за зрелище, которое она ему обеспечила во время своих вторых родов.