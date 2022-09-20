А Месхи не позвали? Климова нарядила дочку Беллу в комбинезон с шортами и в жокейские сапожки под нюд

Екатерина Климова вместе с четырьмя детьми от трех разных мужей появилась на красной дорожке кинотеатра «Октябрь». Актриса посетила премьеру фильма «Красная Шапочка», в которой сыграла одну из ролей. Поклонницы засмотрелись на 16-летнего сына Екатерины Климовой — Матвея. Юноша, чьим отцом является Игорь Петренко, возмужал, догнал и даже обогнал свою звездную маму по росту, покорив присутствующих юношеским очарованием.

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Вместе с мамой позировала и малютка Белла, которая стала первоклассницей. Она учится в Ломоносовской школе вместе со старшими братьями — Матвеем и Корнеем. А вот отца малышки Гелу Месхи на премьере фильма не заметили.