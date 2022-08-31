«Мерзоты!»: Милонов потребовал не пускать обратно в Россию Галкина и Дапкунайте

Депутат Виталий Милонов довольно резко высказался в адрес артистов, которые сбежали из России в сложное для страны время. Досталось от политика Максиму Галкину и другим его коллегам.

«Галкина на и порог пускать нельзя! Пнем Максима под его желтую попу. Он — подлец и негодяй, как и Дапкунайте, и Меладзе. Мерзоты! Сейчас эти обедневшие артисты хотят московское бабло, не надо им верить!» - заявил Милонов в программе «Место встречи» на канале НТВ.

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Милонов также подчеркнул, что Пугачевой следует развестись с Галкиным. По его словам, телеведущий доставит Примадонне только хлопоты.