«Мерзнуть»: как Шатунов подшучивал над эстонцами, говоря о целях приезда в страну

«Здравствуйте, у нас Юрий Шатунов. Наконец-то он в Эстонии. Считаете, в какой раз вы приезжаете в Эстонию?», - спросила журналистка.

«Нет, я уже со счета сбился. Я здесь не в первый и, надеюсь, не в последний раз», - отвечал музыкант.

«Что нравится делать в Эстонии больше всего?» - спросила ведущая.

«Мерзнуть. На самом деле нет, конечно. Я сюда приезжаю по работе. В гости пару раз доводилось. У меня здесь есть друзья. Отдыхать и радоваться. Просто смотреть на город», - говорил Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.