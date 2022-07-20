Мерзликин решил игнорировать поведение Хаматовой

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Чулпан Хаматова покинула Россию в конце февраля. Теперь актриса живет в Латвии и уже устроилась в труппу Нового Рижского театра.