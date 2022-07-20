Мерзликин решил игнорировать поведение Хаматовой

На днях стало известно, что в России пройдет премьера фильма «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию в Сети. А актер Андрей Мерзликин и вовсе отметил, что не следит за такими новостями.
«Не вижу смысла о них говорить. У нас страна свободная и каждый поступает так, как считает нужным. У нас в стране сейчас происходит много всего интересного, масса тем!» — сказал Мерзликин aif.ru.
Андрей Мерзликин. Фото: Global Look Press
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Напомним, Чулпан Хаматова покинула Россию в конце февраля. Теперь актриса живет в Латвии и уже устроилась в труппу Нового Рижского театра.