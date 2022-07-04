«Мерзкая жаба!»: почему директор Шатунова рассвирепел, увидев новости о госпитализации вдовы

Накануне продюсер Александр Герасимов рассказал СМИ, что вдова Юрия Шатунова Светлана попала в больницу. Эти новости привели в ярость директора умершего исполнителя хита «Белые розы».

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Он удивился, что о самочувствии близких Юрия Шатунова говорит человек, который никакого отношения к его семье не имеет и вряд ли что-то знает на самом деле.

«Это старая какая-то мерзкая жаба, которая назвала себя продюсером», — не смог сдержать эмоций Кудряшов.

Директор обозвал Герасимова «мошенником» и посоветовал людям верить только официальным интернет-ресурсам Шатунова.

Источник: «СтарХит».

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