«Мерзкая жаба!»: почему директор Шатунова рассвирепел, увидев новости о госпитализации вдовы

Накануне продюсер Александр Герасимов рассказал СМИ, что вдова Юрия Шатунова Светлана попала в больницу. Эти новости привели в ярость директора умершего исполнителя хита «Белые розы».
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Он удивился, что о самочувствии близких Юрия Шатунова говорит человек, который никакого отношения к его семье не имеет и вряд ли что-то знает на самом деле.
«Это старая какая-то мерзкая жаба, которая назвала себя продюсером», — не смог сдержать эмоций Кудряшов.
Директор обозвал Герасимова «мошенником» и посоветовал людям верить только официальным интернет-ресурсам Шатунова.
Источник: «СтарХит».