Мерьем Узерли объяснила, почему Хюррем султан не смогла переманить Ибрагима-пашу на свою сторону

В документальном фильме «Создание легенды», снятом после выхода на экран турецкого сериала «Великолепный век», Мерьем Узерли объяснила, почему Хюррем султан не удалось переманить Ибрагима-пашу на свою сторону.
Ведь если бы они стали союзниками, превратившись из заклятых врагов в друзей, то и судьба всей Османской династии могла бы сложиться по-другому.
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Кстати, Мерьем Узерли считает, что Хюррем и Ибрагим очень похожи — они оба борются за право быть рядом с султаном Сулейманом. И славянская фаворитка повелителя, как считает Узерли, как никто другой могла бы понять то, что чувствовал Ибрагим паша, его мотивы. Это могло бы сделать их друзьями.
«Они могли бы стать друзьями. Но рядом с султаном Сулейманом есть только одно место. Поэтому им никогда не договориться», — заверила Узерли.
Халит Эргенч в роли султана Сулеймана с Оканом Ялабыком. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»