Мерьем Узерли объяснила, почему Хюррем султан не смогла переманить Ибрагима-пашу на свою сторону

В документальном фильме «Создание легенды», снятом после выхода на экран турецкого сериала «Великолепный век», Мерьем Узерли объяснила, почему Хюррем султан не удалось переманить Ибрагима-пашу на свою сторону.

Ведь если бы они стали союзниками, превратившись из заклятых врагов в друзей, то и судьба всей Османской династии могла бы сложиться по-другому.

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Кстати, Мерьем Узерли считает, что Хюррем и Ибрагим очень похожи — они оба борются за право быть рядом с султаном Сулейманом. И славянская фаворитка повелителя, как считает Узерли, как никто другой могла бы понять то, что чувствовал Ибрагим паша, его мотивы. Это могло бы сделать их друзьями.