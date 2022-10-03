Мерьем Узерли объяснила, почему Хюррем султан и Ибрагим-паша стали заклятыми врагами

Мерьем Узерли назвала причину, из-за которой Хюррем султан на самом деле вступила на тропу мести, приняв решение «свергнуть» Ибрагима-пашу. Дело в том, что Роксолана сильно ревновала падишаха ко всем, кто имел хоть какое-то влияние на него. Будь то мать султана Сулеймана - Валиде Айше Хафса или его главный визирь.
И все потому что хасеки Хюррем султан не могла смириться с тем, что повелитель привязан к кому-то также сильно, как и к ней.
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«Я знаю, что многие не понимают причины вражды между Хюррем и Ибрагимом. Мол, они самые близкие люди Сулеймана, им бы поддерживать его, а они соперничают.
Но вспомните, как бывает в жизни. Мы, влюбляясь в человека, стремимся занять центральное место в его жизни. И если на это место претендует другой человек — его лучший друг, это задевает наше самолюбие.
Так и в истории с Хюррем. Это сводит ее с ума! В борьбе за любовь Сулеймана больше всего она боится даже не молодых соперниц, а именно Ибрагима. К тому же при определенном стечении обстоятельств Ибрагим мог прийти к власти и управлять империей, а это грозило бы смертью самой Хюррем и ее детям», — приводит «Dомашний» слова Мерьем Узерли.
Халит Эргенч в роли султана Сулеймана с Оканом Ялабыком. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"