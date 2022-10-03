Мерьем Узерли объяснила, почему Хюррем султан и Ибрагим-паша стали заклятыми врагами

Мерьем Узерли назвала причину, из-за которой Хюррем султан на самом деле вступила на тропу мести, приняв решение «свергнуть» Ибрагима-пашу. Дело в том, что Роксолана сильно ревновала падишаха ко всем, кто имел хоть какое-то влияние на него. Будь то мать султана Сулеймана - Валиде Айше Хафса или его главный визирь.

И все потому что хасеки Хюррем султан не могла смириться с тем, что повелитель привязан к кому-то также сильно, как и к ней.

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