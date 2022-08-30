Мерьем Узерли назвала причину, по которой ненавидела свою роль в «Великолепном веке»

Мерьем Узерли заявила в документальном фильме «Создание легенды», что ненавидит свою героиню из самого звездного в своей жизни фильма «Великолепный век».

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Напомним, актриса сыграла Хюррем-султан, жену султана Сулеймана. Артистка призналась, что Хюррем пугала ее и вытягивала из нее все жизненные силы. Мерьем Узерли сказала, что за некоторые поступки она ненавидела свою героиню, считая ее чересчур эгоистичной и злой.

Однако, чтобы войти в образ, она всеми силами старалась найти ей хоть какое-то оправдание. Вживаясь в образ своей героини, Мерьем теряла свою личность, это ее удручало.

В то же время Узерли признала, что проект на самом деле великий и помог ей стать знаменитой.

Напомним, Мерьем Узерли не смогла до конца играть в столь энергозатратном сериале и покинула проект, порядком разозлив продюсеров.