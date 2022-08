Мэрайе Кэри помешали заработать на титуле «Королева Рождества»

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Но не тут-то было. Две другие американские певицы — Элизабет Чан и Дарлин Лав — заявили, что они тоже использовали упомянутый титул в прошлом и собираются продолжать это делать. Первая официально оспорила заявку Кэри.

«Я твердо убеждена, что ни один человек не должен удерживать при себе Рождеством или монополизировать его навсегда так, как Мэрайя стремится к этому. Это просто неправильно. Рождество для всех. Оно предназначено для совместного использования. Оно не предназначено для владения», — цитирует Чан издание Variety.

Теперь неизвестно, сможет ли Кэри воплотить свою идею в жизнь. У нее, кстати, уже висит судебный иск от одного из авторов песен, который утверждает, что выпустил трек с названием All I want for Christmas is You за несколько лет до того, как это сделала певица. Мэрайе потребуется рождественское чудо, чтобы разрулить все эти споры, а до праздника еще почти полгода.