Мэрайе Кэри помешали заработать на титуле «Королева Рождества»

53-летнюю певицу Мэрайю Кэри называют «королевой Рождества» — уж столько праздничных хитов она выпустила! И вот артистка решила монетизировать этот народный титул — зарегистрировать его как свой товарный знак, чтобы продавать под ним духи, лосьоны, очки, маски для лица и прочие товары.
Она подала соответствующее заявление в ведомство по патентам и товарным знакам США, ссылаясь на статью в музыкальном журнале Billboard от 2021 года, в которой ее называют «бесспорной королевой Рождества».
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Но не тут-то было. Две другие американские певицы — Элизабет Чан и Дарлин Лав — заявили, что они тоже использовали упомянутый титул в прошлом и собираются продолжать это делать. Первая официально оспорила заявку Кэри.
«Я твердо убеждена, что ни один человек не должен удерживать при себе Рождеством или монополизировать его навсегда так, как Мэрайя стремится к этому. Это просто неправильно. Рождество для всех. Оно предназначено для совместного использования. Оно не предназначено для владения», — цитирует Чан издание Variety.
Теперь неизвестно, сможет ли Кэри воплотить свою идею в жизнь. У нее, кстати, уже висит судебный иск от одного из авторов песен, который утверждает, что выпустил трек с названием All I want for Christmas is You за несколько лет до того, как это сделала певица. Мэрайе потребуется рождественское чудо, чтобы разрулить все эти споры, а до праздника еще почти полгода.