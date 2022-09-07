Мера озвучена! Всех россиян с кредитами и займами ждет новое важное правило с 8 сентября

Россиян с банковскими кредитами и другими денежными займами ждет новое правило. Важное решение на этот счет принял Верховный суд, который создал еще один прецедент для граждан.

Так, юрист Ирина Сивакова раскрыла некоторые детали дела, объяснив суть принятой меры. Ситуация затронула процесс взыскания с граждан задолженности по кредиту. Многие узнают о том, что с них пытаются взыскать средства по долгу, только после того, как их счета оказываются под арестом службой судебных приставов.

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При этом граждане просто могли не получить повестку в суд. Такая история произошла с одним из россиян, который не пришел на почту за соответствующим письмом, и оно было возвращено отправителю.

Однако суды общей юрисдикции считают, что даже в таком случае повестка считается доставленной, хотя человек на самом деле ее не получил.

Долг мужчины по кредиту составлял порядка 700 тысяч рублей. И с него эту сумму взыскали заочно, поскольку он не появился в суде. При этом гражданин попытался объяснить, что он переехал в другую квартиру, сменив адрес прописки. И как раз этот аргумент приняли в Верховном суде.

Судья высшей инстанции постановил, что эксперты должны выяснить причину, по которой человек не получил повестку в суд. И если причина уважительная, рассмотрение дела нужно отложить.

В данном случае ВС РФ встал на сторону заемщика, а это значит, что теперь для владельцев кредитов будет действовать новое правило, защищающее их права.

По материалам Primpress