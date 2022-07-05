«Меня закинули в последний вагон»: что сказал Нарцисс на последнем в своей жизни интервью

Певец Пьер Нарцисс и юморист Николай Лукинский должны были сразиться на ринге в проекте «Наше дело». Однако все, что успел сделать «шоколадный заяц» — это дать интервью перед боем, которое можно обнаружить на канале YouTube.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Николай Лукинский ранее уже стал победителем аналогичного шоу («Король ринга»), поэтому бой намечался очень серьезный. Изначально планировалось, что в бой с ним вступит Никита Джигурда, но тот отказался ради другого проекта.

Пьер Нарцисс заявил, что заберет пояс у Николая Лукинского, дескать, настало его время. И потом будет вышагивать в нем по Африке. А еще он сказал, что не будет бить своего соперника. В принципе, так и случилось…

«Бил ли я лысых мужчин? Я не буду его бить! Помните Чемпионат мира по футболу, в ходе которого защитник сборной Франции Лоран Блан целовал лысину вратаря Фабьена Бартеза. Вот. Я буду целовать лысину Николая. У меня нет злости к нему. Меня закинули в последний вагон вместо Джигурды. Но я выйду биться. Я не трус!» — сказал Пьер Нарцисс.

Смотрите также: