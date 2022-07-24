«Меня выкинули, но я вернусь»: Шахназаров рассекретил послание Галкина

Максим Галкин продолжает удивлять своих поклонников определенными высказываниями. На сей раз артист заявил, что часть денег от своих концертов он передаст на благотворительность в австрийский фонд.

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Фолловеры комика недоумевали, почему он сделал такой выбор, ведь его соотечественники тоже нуждаются в помощи.

Известный журналист Михаил Шахназаров заметил, что муж Аллы Пугачевой выглядит в кадре уже совсем иначе.

«Что я услышал в последнем видео? «Меня выкинули, но я вернусь», — читается между строк. Максим очень изменился, раньше был таким надменным, вальяжным, а сейчас мельтешит и суетится в кадре», — сказал Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац».

Журналист полагает, что в Россию артист, конечно, может вернуться, но здесь он потеряет множество своих поклонников. Да и концерты в Израиле Галкина скоро станут невостребованными, ведь русскоговорящих там проживает не так уж много.