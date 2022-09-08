«Меня так заносило»: Ярушин объяснил, почему его не взяли в «Современник»

По словам Ярушина, ему стало интересно, почему какой-то незнакомец интересуется его планами на жизнь. Он спросил Гармаша, кто он такой. Тот ответил, сообщает «АиФ».

«Меня так заносило, что я даже таких людей не узнавал. Гармаш с Галиной Борисовной Волчек хотели пригласить меня сыграть в одном из спектаклей театра «Современник». Я сначала подумал, что это развод. Но мы с Сергеем Леонидовичем ездили домой к Галине Борисовне, сходили на спектакль «Еще раз о голом короле». В итоге мой дебют в театре не состоялся. Я даже поступил в ГИТИС, но учиться не стал», — вспомнил Ярушин.

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Напомним, что Стас Ярушин — актер, шоумен, телеведущий, певец, продюсер. Участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности», чемпион Высшей лиги КВН 2002 года. Известен по роли Антона Мартынова в телевизионных сериалах «Универ».