«Меня страна всегда обнимала»: Лолита призналась в любви к России

Певица Лолита Милявская в «Телеграме» призналась в своей любви к России.
«Ко мне подошла женщина на улице и сказала: «Спасибо, что вы не уехали». Я растерялась. Я уезжать на собираюсь. Что такое эмиграция, я знаю на примере своей семьи. Папа был в эмиграции в Израиле, там у него был друг. Потом друг меня нашел. Он сказал, что мой отец умер от тоски по родине».
По словам Лолиты Милявской, Россия дала ей очень многое.
«Я приехала учиться в Тамбов. Спросила: «Ничего, что у меня папа еврей?». Мне сказали, что ничего страшного. Меня страна всегда обнимала, а страна — это люди», — заявила Лолита Милявская.
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Напомним, что Лолита Милявская родилась в Закарпатской области. В последнее время она много времени проводит в Болгарии, где у нее дом.