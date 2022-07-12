«Меня страна всегда обнимала»: Лолита призналась в любви к России

«Ко мне подошла женщина на улице и сказала: «Спасибо, что вы не уехали». Я растерялась. Я уезжать на собираюсь. Что такое эмиграция, я знаю на примере своей семьи. Папа был в эмиграции в Израиле, там у него был друг. Потом друг меня нашел. Он сказал, что мой отец умер от тоски по родине».