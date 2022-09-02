«Меня столько всего угнетало»: Бородина с ужасом вспомнила о браке с Омаровым

Ксения Бородина разоткровенничалась на тему развода с Курбаном Омаровым. Ведущая «Дома-2» призналась, что до сих пор получает сочувственные сообщения из-за расставания с бывшим мужем.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Звезда подчеркнула, что не нуждается в жалости, поскольку живет счастливее, чем раньше.