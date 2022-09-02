«Меня столько всего угнетало»: Бородина с ужасом вспомнила о браке с Омаровым

Ксения Бородина разоткровенничалась на тему развода с Курбаном Омаровым. Ведущая «Дома-2» призналась, что до сих пор получает сочувственные сообщения из-за расставания с бывшим мужем.
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Звезда подчеркнула, что не нуждается в жалости, поскольку живет счастливее, чем раньше.
«Я очень благодарна Богу, что стала здоровым человеком, во всех смыслах этого слова. Я как будто долгое время не свою жизнь жила. Меня столько всего угнетало, что словами не передать. А теперь у нас новая жизнь, и совсем другая», — поделилась Ксения.
Фото: соцсети
Напомним, Бородина и Омаров развелись в августе 2021 года. Телеведущая призналась, что супруг изменял ей. Сейчас знаменитости не общаются и частенько публично поливают друг друга грязью.