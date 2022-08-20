«Меня спасли»: как Разин бежал от КГБ в дом матери Горбачева

«На попутном транспорте я добрался до села Привольное до матери Михаила Сергеевича Горбачева. Зашел в ее дом через свою бабушку. Мать Горбачева позвонила Михаилу Сергеевичу и меня спасли. А так бы вы может уже меня не видели сегодня».