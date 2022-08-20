«Меня спасли»: как Разин бежал от КГБ в дом матери Горбачева

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» рассказывал, как спасался бегством от КГБ.
«На попутном транспорте я добрался до села Привольное до матери Михаила Сергеевича Горбачева. Зашел в ее дом через свою бабушку. Мать Горбачева позвонила Михаилу Сергеевичу и меня спасли. А так бы вы может уже меня не видели сегодня».
Вскоре все обвинения с Андрея Разина сняли. Уже зимой 1990 года «Ласковый май» дает подряд 17 концертов в «Олимпийском».
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Напомним, что Андрею Разину грозила расстрельная статья за «Мошенничество в особо крупных размерах». В какой-то период по стране одновременно гастролировали 67 групп «Ласковый май».