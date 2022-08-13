«Меня смущает немного видеть русского в дредах»: американский эксперт Риттер – о SHAMANе

Американский эксперт Скотт Риттер в программе «Река перемен» заявил, что ему очень нравится музыка молодого российского музыканта SHAMANа.
«Мои дочери смотрели видео с ним. Им понравилась музыка. У них нет ничего критического, что можно было бы сказать о нем. Я просто скажу, что голос великолепен, песни великолепные. Видео было потрясающим».
При этом Риттер оговорился: «Меня смущает немного видеть русского в дредах. Это то, к чему я не привык. Дреды – это новый образ. Это не то, что было распространено, когда я был последний раз в России. Это новая Россия. Это работает на него. Насколько я понимаю, он популярен. Это очевидно. Он выпускает качественную музыку, качественное видео. В его музыке есть патриотический аспект, который всегда находит отклик. Так что это хорошо для него. Я рад, что он добивается успеха», - заметил Риттер.
Скотт Риттер. Фото: кадр из программы "Река перемен"
Напомним, что Скотт Риттер – бывший инспектор ООН по вооружениям. Риттер часто появляется на российских каналах, его комментариями делятся российские посольства во многих странах.