«Меня смущает немного видеть русского в дредах»: американский эксперт Риттер – о SHAMANе

При этом Риттер оговорился: «Меня смущает немного видеть русского в дредах. Это то, к чему я не привык. Дреды – это новый образ. Это не то, что было распространено, когда я был последний раз в России. Это новая Россия. Это работает на него. Насколько я понимаю, он популярен. Это очевидно. Он выпускает качественную музыку, качественное видео. В его музыке есть патриотический аспект, который всегда находит отклик. Так что это хорошо для него. Я рад, что он добивается успеха», - заметил Риттер.