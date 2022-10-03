«Меня с ним не было»: Пресняков страдает из-за сына Никиты

Владимир Пресняков был женат на Кристине Орбакайте много лет назад. Супруги развелись, когда их общему сыну Никите было всего 5 лет. Артист переживает, что его не было рядом, когда мальчик рос.

«Меня с ним не было, когда я был ему нужен. Я не буду замаливать эти грехи и считаю, что это очень большая моя оплошность, жуткая. Нормальный папа всегда будет считать, что он виноват», — заявил певец в шоу «Ты не поверишь!».

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Сейчас у Преснякова подрастают два маленьких сына от Натальи Подольской. Артемию артист старается объяснить уже сейчас, откуда берутся дети. Правда, на примере пестиков и тычинок.