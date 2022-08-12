«Меня раздражают люди, имитирующие патриотизм»: Садальский оскорбил Сташенко

Как отметил Садальский, Сташенко — балаболка. Сам он не видит ничего плохого, если люди уезжают из страны в отпуска, потому что у них есть деньги на путешествия.

Садальский добавил, что такие, как Сташенко, лжепатриоты и их надо из страны выдворять насильно.

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Ранее Оксана Сташенко заявила, что у нее даже в мыслях нет уехать из России. По ее словам, она всегда будет поддерживать свою страну. В то же время она осудила тех, кто покинул Россию в этот непростой момент.