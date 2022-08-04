«Меня приговорили к смерти»: как Поргина чуть не погибла из-за фанаток Караченцова

Людмила Поргина призналась, что в свое время очень страдала из-за поклонниц Николая Караченцова. Доходило до того, что фанатки артиста ходили к «колдунам» и пытались навести на его супругу порчу.

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«Я каждый день просыпалась с ощущением конца. Это совершенно не передаваемые ощущения жути. Плюс мне постоянно снилось число двадцать четыре», — поделилась Поргина.

В итоге 24 числа Людмила Андреевна упала с трапа самолета и сломала ногу в трех местах. Позже врачеватель из Израиля рассказал ей, что в тот день она должна была пробить голову.

«Тогда, двадцать лет назад, меня приговорили к смерти. Ходили в храм и отпевали меня там за упокой», — с ужасом вспомнила звезда в беседе с PROZVEZD.