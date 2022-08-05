«Меня они сами впускали»: как Кузнецов входил в доверие к детям-сиротам из «Ласкового мая»

Как отметил Кузнецов, он сразу сдружился с ребятами. «Я не входил в доверие. Меня сами они впускали. Коллектив у нас был небольшой», - рассказывал Сергей Кузнецов.

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Напомним, что Сергей Кузнецов создал основные хиты «Ласкового мая». Именно он сочинил такие хиты, как «Белые розы» и «Седую ночь».