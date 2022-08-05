«Меня они сами впускали»: как Кузнецов входил в доверие к детям-сиротам из «Ласкового мая»

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как входил в доверие к детям-сиротам, которые учились в интернате с музыкантом Юрием Шатуновым.
«Под горой около интерната есть дача. Они делали периодически набеги. То притащат плитку газовую, то электрическую. Чай пили, не чифир. Хулиганье, понимаю. Да я и сам такой был».
Как отметил Кузнецов, он сразу сдружился с ребятами. «Я не входил в доверие. Меня сами они впускали. Коллектив у нас был небольшой», - рассказывал Сергей Кузнецов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Сергей Кузнецов создал основные хиты «Ласкового мая». Именно он сочинил такие хиты, как «Белые розы» и «Седую ночь».